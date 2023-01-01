Биография

Дмитрий Долинин – советский и российский актер кино, оператор, режиссер и автор сценариев. Родился в городе Ленинград 30 сентября 1938 года. Имеет почетное звание Заслуженного деятеля искусств РСФСР. Вырос в творческой семье, его родственники тоже были связаны с искусством. После окончания средней школы поступил во ВГИК на кинооператорский факультет. Выпустившись, получил работу в крупнейшей киностудии «Ленфильм». В качестве второго оператора работал над такими известными картинами как «Мальчик с коньками» и «Полосатый рейс». Также сделал свой вклад в модернизацию технологии съемки - первым в СССР применил новый метод работы с засветкой. Свою частную жизнь Долинин предпочитает не афишировать. На экране впервые появился в 1987 году, дебютной стала для Дмитрия Долинина роль императора Павла I в известной советской картине «Асса». В этот же период пришла к нему и слава талантливого режиссера, снятые Дмитрием Долининым фильмы стабильно вызывали интерес публики. После распада СССР попробовал себя в качестве сценариста, по сценариям Долинина сняты несколько фильмов и сериалов. Помимо успешной карьеры режиссера, получил должность преподавателя в СПбГИКиТ, где читает студентам курс операторского мастерства. Также занимается писательской деятельностью, является автором нескольких повестей и книг.