Дмитрий Долинин
- Карьера
- Режиссёр, Оператор
- Дата рождения
- 30 сентября 1938 г. (86 лет)
Биография
Дмитрий Долинин – советский и российский актер кино, оператор, режиссер и автор сценариев. Родился в городе Ленинград 30 сентября 1938 года. Имеет почетное звание Заслуженного деятеля искусств РСФСР. Вырос в творческой семье, его родственники тоже были связаны с искусством. После окончания средней школы поступил во ВГИК на кинооператорский факультет. Выпустившись, получил работу в крупнейшей киностудии «Ленфильм». В качестве второго оператора работал над такими известными картинами как «Мальчик с коньками» и «Полосатый рейс». Также сделал свой вклад в модернизацию технологии съемки - первым в СССР применил новый метод работы с засветкой. Свою частную жизнь Долинин предпочитает не афишировать. На экране впервые появился в 1987 году, дебютной стала для Дмитрия Долинина роль императора Павла I в известной советской картине «Асса». В этот же период пришла к нему и слава талантливого режиссера, снятые Дмитрием Долининым фильмы стабильно вызывали интерес публики. После распада СССР попробовал себя в качестве сценариста, по сценариям Долинина сняты несколько фильмов и сериалов. Помимо успешной карьеры режиссера, получил должность преподавателя в СПбГИКиТ, где читает студентам курс операторского мастерства. Также занимается писательской деятельностью, является автором нескольких повестей и книг.
Фильмография
Режиссёр
Оператор
- 8.6
Огни1984, 81 минБесплатно
- 8.1
Шурочка1982, 92 минБесплатно
- 7.9
Голос1982, 87 минБесплатно
- 9.8
Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Собака Баскервилей.1981
- 8.7
Фантазии Фарятьева1979
- 9.5
Ханума1978, 138 минБесплатно
- 9.1
Объяснение в любви1977, 126 минБесплатно
- 9.0
Ключ без права передачи1976, 93 минБесплатно
- 8.7
Чужие письма1975, 88 минБесплатно
- 8.9
Не болит голова у дятла1974, 74 минБесплатно
- 9.3
Семь невест ефрейтора Збруева1970, 91 минБесплатно
- 9.3
Начало1970, 103 минБесплатно
- 9.1
Мама вышла замуж1969, 80 минБесплатно
- 8.7
В огне брода нет1967, 89 минБесплатно
- 9.6
Республика ШКИД1966, 97 минБесплатно
- 8.9
Мальчик с коньками1962, 32 минБесплатно
- 9.7
Полосатый рейс1961, 83 минБесплатно