Семь невест ефрейтора Збруева (фильм, 1970) смотреть онлайн бесплатно

Фотография Кости попала на обложку журнала «Умелый воин», и особы женского пола засыпали его письмами со всех сторон нашей обширной Родины. Пришло время демобилизации и Костя отправился в длительное путешествие от украинских степей до дальневосточной тайги выбирать невесту.



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