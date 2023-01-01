Семь невест ефрейтора Збруева
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Семь невест ефрейтора Збруева

Семь невест ефрейтора Збруева (фильм, 1970) смотреть онлайн бесплатно

9.31970, Семь невест ефрейтора Збруева
Комедия, Мелодрама91 мин12+

О фильме

Фотография Кости попала на обложку журнала «Умелый воин», и особы женского пола засыпали его письмами со всех сторон нашей обширной Родины. Пришло время демобилизации и Костя отправился в длительное путешествие от украинских степей до дальневосточной тайги выбирать невесту.

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Страна
СССР
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
SD
Время
91 мин / 01:31

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Семь невест ефрейтора Збруева»