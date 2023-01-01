Семь невест ефрейтора Збруева (фильм, 1970) смотреть онлайн бесплатно
9.31970, Семь невест ефрейтора Збруева
Комедия, Мелодрама91 мин12+
О фильме
Фотография Кости попала на обложку журнала «Умелый воин», и особы женского пола засыпали его письмами со всех сторон нашей обширной Родины. Пришло время демобилизации и Костя отправился в длительное путешествие от украинских степей до дальневосточной тайги выбирать невесту.
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Рейтинг
7.2 КиноПоиск
6.8 IMDb
- Режиссёр
Виталий
Мельников
- Актёр
Семен
Морозов
- НЧАктриса
Наталия
Четверикова
- Актриса
Марианна
Вертинская
- Актриса
Елена
Соловей
- Актриса
Наталья
Варлей
- ИКАктриса
Ирина
Куберская
- Актёр
Леонид
Куравлёв
- Актёр
Василий
Меркурьев
- ЕСАктриса
Евгения
Сабельникова
- ТФАктриса
Татьяна
Федорова
- ВВСценарист
Владимир
Валуцкий
- ИЛПродюсер
Игорь
Лебедь
- ДДОператор
Дмитрий
Долинин
- ЮВОператор
Юрий
Векслер
- ГПКомпозитор
Георгий
Портнов