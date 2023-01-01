Василий Меркурьев
- Карьера
- Актёр
- Дата рождения
- 6 апреля 1904 г. (74 года)
- Дата смерти
- 12 мая 1978 г.
Биография
Василий Меркурьев — советский актер. Обладатель званий «Заслуженный артист РСФСР», «Народный артист РСФСР» и «Народный артист СССР». Родился в Псковской губернии 6 апреля 1904 года. Василий влюбился в сцену еще со школьной скамьи, когда играл в местном театре родного городка. Окончив Ленинградский институт сценических искусств, он начал активно играть в театре — сначала в Островском, а затем и в Ленинградском академическом театре драмы имени Пушкина. После десятка лет театральной деятельности артист стал преподавателем в Ленинградском театральном институте. Кинокарьера Василия Меркурьева началась с небольших ролей в фильмах «Подруги» 1935 года и «Возвращение Максима» 1937 года. Прорывом в фильмографии артиста можно назвать военную комедию «Небесный тихоход» 1945 года, где он исполнил роль летчика. Другие известные фильмы с участием Меркурьева: «Летят журавли», «Верные друзья», «Золушка», «Повесть о настоящем человеке» и «Двенадцатая ночь».
Фильмография
Актёр
- 8.7
Ксения, любимая жена Федора1974, 83 минБесплатно
- 9.3
Москва — Кассиопея1973, 79 минБесплатно
- 9.1
Прощание с Петербургом1971, 92 минБесплатно
- 9.3
Семь невест ефрейтора Збруева1970, 91 минБесплатно
- 8.1
Черемушки1962, 88 минБесплатно
- 9.1
Девчонка, с которой я дружил1961, 74 минБесплатно
- 8.8
Пучина1958, 94 минБесплатно
- 9.5
Двенадцатая ночь1955, 85 минБесплатно
- 8.8
Чемпион мира1955, 80 мин�Бесплатно
- 9.3
Золушка1947, 78 мин
- 9.6
Небесный тихоход1945, 80 мин