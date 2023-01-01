Биография

Василий Меркурьев — советский актер. Обладатель званий «Заслуженный артист РСФСР», «Народный артист РСФСР» и «Народный артист СССР». Родился в Псковской губернии 6 апреля 1904 года. Василий влюбился в сцену еще со школьной скамьи, когда играл в местном театре родного городка. Окончив Ленинградский институт сценических искусств, он начал активно играть в театре — сначала в Островском, а затем и в Ленинградском академическом театре драмы имени Пушкина. После десятка лет театральной деятельности артист стал преподавателем в Ленинградском театральном институте. Кинокарьера Василия Меркурьева началась с небольших ролей в фильмах «Подруги» 1935 года и «Возвращение Максима» 1937 года. Прорывом в фильмографии артиста можно назвать военную комедию «Небесный тихоход» 1945 года, где он исполнил роль летчика. Другие известные фильмы с участием Меркурьева: «Летят журавли», «Верные друзья», «Золушка», «Повесть о настоящем человеке» и «Двенадцатая ночь».