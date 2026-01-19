У тихой пристани (фильм, 1958) смотреть онлайн

Старые друзья — рабочий Колючкин и актер Пушков — уйдя на пенсию, решают серьезно заняться рыбной ловлей. Но всякий раз по дороге неугомонные старички замечают всевозможные недостатки и несовершенства общественной жизни — и принимают активное участие в их ликвидации...

