У тихой пристани (фильм, 1958) смотреть онлайн

О фильме

Старые друзья — рабочий Колючкин и актер Пушков — уйдя на пенсию, решают серьезно заняться рыбной ловлей. Но всякий раз по дороге неугомонные старички замечают всевозможные недостатки и несовершенства общественной жизни — и принимают активное участие в их ликвидации...

Страна
СССР
Жанр
Комедия
Время
68 мин / 01:08

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «У тихой пристани»