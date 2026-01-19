У тихой пристани (фильм, 1958) смотреть онлайн
8.81958, У тихой пристани
Комедия68 мин12+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»
О фильме
Старые друзья — рабочий Колючкин и актер Пушков — уйдя на пенсию, решают серьезно заняться рыбной ловлей. Но всякий раз по дороге неугомонные старички замечают всевозможные недостатки и несовершенства общественной жизни — и принимают активное участие в их ликвидации...
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.2 IMDb
- ЭАРежиссёр
Эдуард
Абалов
- ВРАктёр
Владимир
Ратомский
- Актёр
Василий
Меркурьев
- ТГАктриса
Татьяна
Гурецкая
- АБАктёр
Афанасий
Белов
- АКАктёр
Анатолий
Кубацкий
- БНАктёр
Борис
Новиков
- ЭГАктёр
Эммануил
Геллер
- ЕЛАктриса
Е.
Лилина
- ПВАктёр
Павел
Волков
- ВБАктёр
Валентин
Брылеев
- АГАктёр
Александр
Гумбург
- ВЛАктёр
Виктор
Ларин
- ВДАктриса
Виктория
Духина
- ГГАктёр
Георгий
Георгиу
- ВКАктёр
Виктор
Кольцов
- НСАктриса
Надежда
Самсонова
- МТАктёр
Михаил
Трояновский
- АЛАктёр
Александр
Лебедев
- АОАктёр
Александр
Орлов
- АДАктриса
Александра
Денисова
- АКАктриса
Акилина
Колесова
- ГБАктёр
Гавриил
Белов
- АБСценарист
Афанасий
Белов
- СТКомпозитор
Серафим
Туликов