Фильмы
У тихой пристани
Актёры и съёмочная группа фильма «У тихой пристани»

Актёры и съёмочная группа фильма «У тихой пристани»

Режиссёры

Эдуард Абалов

Режиссёр

Актёры

Владимир Ратомский

АктёрКолючкин
Василий Меркурьев

АктёрАлександр Лукич Пушков
Татьяна Гурецкая

АктрисаМария Сергеевна
Афанасий Белов

АктёрКартонкин
Анатолий Кубацкий

АктёрКуприянов
Борис Новиков

АктёрБазюков
Эммануил Геллер

Актёрпродавец
Е. Лилина

АктрисаФекла Иннокентьевна
Павел Волков

Актёрдворник
Валентин Брылеев

Актёрводитель
Александр Гумбург

АктёрИван Арсеньевич
Виктор Ларин

АктёрВитя
Виктория Духина

Актриса
Георгий Георгиу

Актёр
Виктор Кольцов

АктёрКасьян Иванович
Надежда Самсонова

АктрисаЛариса Базюкова
Михаил Трояновский

АктёрСергей Петрович
Александр Лебедев

Актёр
Александр Орлов

Актёр
Александра Денисова

Актриса
Акилина Колесова

Актрисачлен 'Клуба пенсионеров'
Гавриил Белов

Актёр

Сценаристы

Афанасий Белов

Сценарист

Композиторы

Серафим Туликов

Композитор