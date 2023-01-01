Биография

Георгий Георгиу – актер. Заслуженный артист России. Награжден орденами и медалями за участие в боях. Годы жизни: 1915 – 1991. Окончив в 1931-м семилетку, продолжил учиться сначала в техникуме торфопромышленности, потом, начиная с 1937-го, в техникуме Театра Революции. Диплом актера получил в 1938-м. К тому моменту имел опыт работы в театре под руководством Р. Симонова, несколько раз снимался в кино. С 1938 по 1945 служит в РККА. Его направляют в Ташкент, после возвращают в Москву, с началом войны переводят в Алма-Ату, где снимаются фронтовые киножурналы. Роли Георгиу однотипны, в кинороликах он играет солдат врага. После участия в боевых действиях возвращается в столицу, поступает в Театр киноактера, продолжает работать в кино. Артист много играет на сцене и киноэкране. Главных ролей не поручают, но умение создавать острохарактерные образы ценится. В фильмах Георгиу достаются в основном негативные персонажи: всевозможные прощелыги, зарвавшиеся бюрократы, мошенники всех рангов и мастей. В комедиях он смешон, в сказках невозможен, в экранизациях классики достоверен. В фильмографии актера около двухсот работ в театре, на экране и за кадром, в озвучивании.