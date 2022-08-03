Обыкновенное чудо (фильм, 1965) смотреть онлайн бесплатно

Обыкновенное чудо
Фэнтези, Мелодрама93 мин0+

О фильме

Первая экранизация знаменитой пьесы Евгения Шварца. Волшебник влюбляется в обычную женщину, обзаводится семьей и решает отойти от дел. Однако нет-нет да и не может удержаться, чтобы не совершить какое-нибудь чудо. Так однажды он встречает в лесу медведя и превращает его в прекрасного юношу, которого может расколдовать лишь поцелуй принцессы. И она действительно возникает на пути новоявленного молодого человека. Но кто захочет обратиться в медведя, встретив прекрасную принцессу?

Страна
СССР
Жанр
Мелодрама, Фэнтези
Качество
Full HD
Время
93 мин / 01:33

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.1 IMDb

