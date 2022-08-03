Обыкновенное чудо (фильм, 1965) смотреть онлайн бесплатно
8.81965, Обыкновенное чудо
Фэнтези, Мелодрама93 мин0+
О фильме
Первая экранизация знаменитой пьесы Евгения Шварца. Волшебник влюбляется в обычную женщину, обзаводится семьей и решает отойти от дел. Однако нет-нет да и не может удержаться, чтобы не совершить какое-нибудь чудо. Так однажды он встречает в лесу медведя и превращает его в прекрасного юношу, которого может расколдовать лишь поцелуй принцессы. И она действительно возникает на пути новоявленного молодого человека. Но кто захочет обратиться в медведя, встретив прекрасную принцессу?
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
7.1 IMDb
- ЭГРежиссёр
Эраст
Гарин
- ХЛРежиссёр
Хеся
Локшина
- АКАктёр
Алексей
Консовский
- НЗАктриса
Нина
Зорская
- ОВАктёр
Олег
Видов
- ЭГАктёр
Эраст
Гарин
- НМАктриса
Нелли
Максимова
- ГГАктёр
Георгий
Георгиу
- АДАктёр
Алексей
Добронравов
- ВКАктриса
Валентина
Караваева
- ВААктёр
Виктор
Авдюшко
- КЛАктриса
Клавдия
Лепанова
- ЭГСценарист
Эраст
Гарин
- ХЛСценарист
Хеся
Локшина
- ЕШСценарист
Евгений
Шварц
- РМПродюсер
Р.
Мухин
- БЧКомпозитор
Борис
Чайковский