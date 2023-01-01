Биография

Эраст Гарин – актер театра и кино, режиссер, получил звание народного артиста РСФСР, а затем и СССР. Будущий актер родился в Рязани. Его отец работал лесником. С детства интересовался театральным искусством, первые роли Эраст Гарин сыграл в юности в Рязанском гарнизонном театре в спектаклях «Сбитенщик» и «Княжнина». Лицей окончил с отличием в возрасте 17 лет. Вступил в ряды Красной армии, где его направили в артбригаду. Чтобы развить свои способности и овладеть актерским мастерством, юноша поступил в студию В. Мейерхольда, где сначала обучается режиссерскому мастерству, а затем проходит курс театрального мастерства. Педагог по достоинству оценил способности Гарина, который стал его любимым учеником. С 1936 по 1949 год Гарин работает режиссером и исполняет роли в Ленинградском театре комедии. С 1946 г. он продолжает свою творческую деятельность в Театре-студии киноактера в Москве. В кино актер впервые появился в 1934 г. киноленте «Поручик Киже». Массовую известность артист получил в 1940 г., после участия в комедийной картине «Музыкальная история». Значимыми в карьере Эраста Гарина стали фильмы «Золушка», «Ревизор», «Девушка без адреса», «Каин XVIII», «Обыкновенное чудо», «Джентльмены удачи».