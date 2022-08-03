Возвращение с Олимпа (фильм, 1969) смотреть онлайн бесплатно
9.41969, Возвращение с Олимпа
Мультфильм, Короткометражка18 мин12+
О фильме
Внебрачный сын Зевса Геракл отпросился у отца на Землю до восхода солнца. В сопровождении хитрого орла, клевавшего печень Прометея, он отправился в посвященный ему и его двенадцати подвигам храм.
СтранаСССР
ЖанрСоветские мультфильмы, Семейный, Мультфильм, Фэнтези, Для самых маленьких, Короткометражка
КачествоFull HD
Время18 мин / 00:18
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
6.9 IMDb