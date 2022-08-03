Возвращение с Олимпа
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Возвращение с Олимпа

Возвращение с Олимпа (фильм, 1969) смотреть онлайн бесплатно

9.41969, Возвращение с Олимпа
Мультфильм, Короткометражка18 мин12+

О фильме

Внебрачный сын Зевса Геракл отпросился у отца на Землю до восхода солнца. В сопровождении хитрого орла, клевавшего печень Прометея, он отправился в посвященный ему и его двенадцати подвигам храм.

Страна
СССР
Жанр
Советские мультфильмы, Семейный, Мультфильм, Фэнтези, Для самых маленьких, Короткометражка
Качество
Full HD
Время
18 мин / 00:18

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
6.9 IMDb