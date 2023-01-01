Биография

Михаил Погоржельский – актер театра, кино и дубляжа, родился 21 июля 1922 года. Был удостоен звания заслуженного артиста. Фильмография насчитывает более 90 полнометражных картин и сериалов. Известность актеру принесли фильмы «Трое вышли из леса», «Огненные версты». В юности будущий актер занимался спортом, вошел в городскую сборную по баскетболу в Ленинграде. После школы сначала решил получить инженерную специальность, однако после первого курса перевелся в театральный вуз. В 1942 году добровольцем ушел на войну. Получив актерскую специальность в 1947 году, был приглашен в Новый театр. После переезда в Москву служил в Театре Моссовета. Первым фильмом Михаила Погоржельского стала военно-историческая драма «Огненные версты» (1957). Спустя два года участвовал в съемках биографического фильма «Василий Суриков». Одну из главных ролей Михаил Погоржельский исполнил в военной кинокартине «Трое вышли из леса». В 1963 году снялся в драме «Когда разводят мосты». Небольшую роль исполнил в многосерийной киноленте «Щит и меч» (1968). Актер занимался озвучиванием иностранных фильмов («Приключения Одиссея», «Великолепная семерка», «Аэродром не принимает») и мультфильмов. Михаил Погоржельский был женат на актрисе Ирине Карташевой. В семье родился сын, Дмитрий, который впоследствии связал свою жизнь с тележурналистикой.