Выстрел в тумане (фильм, 1964) смотреть онлайн

Выстрел в тумане
Выстрел в тумане
1964, Выстрел в тумане
Боевик, Криминал81 мин16+
О фильме

Публикация работы молодого ученого Игоря Пантелеева произвела сенсацию. Его взысканиями заинтересовалась иностранная разведка. Вскоре имя Пантелеева исчезло со страниц газет и журналов, а в одном из НИИ появился новый сотрудник - Евдокимов...

Страна
СССР
Жанр
Боевик, Криминал
Время
81 мин / 01:21

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Выстрел в тумане»