Выстрел в тумане (фильм, 1964) смотреть онлайн

Публикация работы молодого ученого Игоря Пантелеева произвела сенсацию. Его взысканиями заинтересовалась иностранная разведка. Вскоре имя Пантелеева исчезло со страниц газет и журналов, а в одном из НИИ появился новый сотрудник - Евдокимов...

