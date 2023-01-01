Юрий Горобец
- Карьера
- Актёр
- Дата рождения
- 15 марта 1932 г. (90 лет)
- Дата смерти
- 26 июня 2022 г.
Биография
Юрий Горобец — актер. Родился 15 марта 1932 года. Удостоен звания «Народный артист» и Государственной премии, орденов Почета и Дружбы. Фильмография насчитывает более 80 полнометражных фильмов и многосерийных кинолент. Широкую известность актеру принесла роль в культовом фильме «Приходите завтра». В школьные годы посещал театральную студию, участвовал в конкурсе чтецов. В 1955 году стал выпускником ГИТИСа и по распределению попал в Ярославский театр. Затем служил в Одесском театре, а после переезда в столицу в Театрах Пушкина, Маяковского и МХАТе. Первым фильмом Юрия Горобца стала военная драма «Жажда», в которой актер сыграл эпизодическую роль. Партнерами по съемочной площадке стали В. Тихонов, Ю. Белов и другие. Одну из ключевых ролей Юрий Горобец сыграл в комедии «Приходите завтра». Картина получила несколько премий на Всесоюзном кинофестивале. Роли в двух фильмах, входящих в «Полесскую хронику», драмах «Люди на болоте» и «Дыхание грозы» принесли актеру государственную награду. Также актер занимался озвучиванием, участвовал в съемках документального фильма.
Фильмография
Актёр
- 7.1
Шляхтич Завальня1994, 87 минБесплатно
- 8.1
Черный аист1993, 93 минБесплатно
- 9.1
Вход в лабиринт1989
- 7.9
Высокая кровь1988, 81 минБесплатно
- 8.6
Везучий человек1987
- 9.2
Постарайся остаться живым...1986, 64 минБесплатно
- 8.1
Преферанс по пятницам1984, 106 минБесплатно
- 8.7
Очень важная персона1984, 67 минБесплатно
- 8.9
Без семьи1984
- 8.1
Воскресная ночь1977, 94 минБесплатно
- 8.5
Время ее сыновей1974
- 9.2
Батька1971, 88 минБесплатно
- 9.0
Сыновья уходят в бой1969, 93 минБесплатно
- 9.5
Приходите завтра...1962, 92 мин