Биография

Юрий Горобец — актер. Родился 15 марта 1932 года. Удостоен звания «Народный артист» и Государственной премии, орденов Почета и Дружбы. Фильмография насчитывает более 80 полнометражных фильмов и многосерийных кинолент. Широкую известность актеру принесла роль в культовом фильме «Приходите завтра». В школьные годы посещал театральную студию, участвовал в конкурсе чтецов. В 1955 году стал выпускником ГИТИСа и по распределению попал в Ярославский театр. Затем служил в Одесском театре, а после переезда в столицу в Театрах Пушкина, Маяковского и МХАТе. Первым фильмом Юрия Горобца стала военная драма «Жажда», в которой актер сыграл эпизодическую роль. Партнерами по съемочной площадке стали В. Тихонов, Ю. Белов и другие. Одну из ключевых ролей Юрий Горобец сыграл в комедии «Приходите завтра». Картина получила несколько премий на Всесоюзном кинофестивале. Роли в двух фильмах, входящих в «Полесскую хронику», драмах «Люди на болоте» и «Дыхание грозы» принесли актеру государственную награду. Также актер занимался озвучиванием, участвовал в съемках документального фильма.