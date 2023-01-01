Преферанс по пятницам (фильм, 1984) смотреть онлайн бесплатно
8.11984, Преферанс по пятницам
Драмы, Криминал106 мин18+
Сюжет
Молодой ученый-зоолог Алексей Шапошников прерывает научную экспедицию, узнав о скоропостижной смерти от сердечной недостаточности отца - крупного торгового деятеля. Из записей, оставшихся после отца, юноша с ужасом обнаруживает, что тот не вынес открывшегося ему предательства со стороны бл�ижайшего друга и соратника...
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Рейтинг
6.2 КиноПоиск
5.3 IMDb