Преферанс по пятницам (фильм, 1984) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Молодой ученый-зоолог Алексей Шапошников прерывает научную экспедицию, узнав о скоропостижной смерти от сердечной недостаточности отца - крупного торгового деятеля. Из записей, оставшихся после отца, юноша с ужасом обнаруживает, что тот не вынес открывшегося ему предательства со стороны бл�ижайшего друга и соратника...



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