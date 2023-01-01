Преферанс по пятницам
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Преферанс по пятницам

Преферанс по пятницам (фильм, 1984) смотреть онлайн бесплатно

8.11984, Преферанс по пятницам
Драмы, Криминал106 мин18+

Сюжет

Молодой ученый-зоолог Алексей Шапошников прерывает научную экспедицию, узнав о скоропостижной смерти от сердечной недостаточности отца - крупного торгового деятеля. Из записей, оставшихся после отца, юноша с ужасом обнаруживает, что тот не вынес открывшегося ему предательства со стороны ближайшего друга и соратника...

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Информация

Страна
СССР
Качество
SD
Жанры
Советские, Криминал, Драмы

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
5.3 IMDb