Биография

Александр Пашутин – актер театра и кино. Его фильмография насчитывает около 200 картин. Зрители знают артиста по работам в фильмах «Девять неизвестных», «Тайный знак», «Гардемарины, вперед!». Будущий актер родился в столице в 1943 г. Его мать была лаборанткой, а отец после ранения на войне стал инвалидом, но благодаря красивому почерку получил работу каллиграфиста. В детском возрасте Пашутин солировал в хоре и увлекался музыкой. В 5 классе перешел в Суворовское училище в Воронеже, где с интересом участвовал в постановках театрального кружка. Первые роли Александр Пашутин сыграл в училище в любительских спектаклях. С 8 класса начал обучаться актерскому мастерству в студии при Театре им. Станиславского. В 1968 г. стал выпускником Школы-студии МХАТ. В кинематограф попал в 1970 г. Первым фильмом Александра Пашутина стал «Городской романс». Затем яркие роли он исполнил в картинах «Премия», «Хождение по мукам», «Гражданин Алешка», «Парад планет», «Сыщик», «Из жизни начальника уголовного розыска», «ТАСС уполномочен заявить...», «Плюмбум, или Опасная игра». В новом тысячелетии зрители увидели актера в популярных фильмах и сериалах «Под Полярной звездой», «Next 3», «На безымянной высоте», «Гибель империи», «Утомленные солнцем 2: предстояние», «Я дождусь», «Следователь Тихонов».