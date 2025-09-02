Плюмбум, или Опасная игра (фильм, 1986) смотреть онлайн
1986, Плюмбум, или Опасная игра
Драма95 мин16+
О фильме
Плюмбум (в переводе с латыни — свинец) — кличка пятнадцатилетнего Руслана Чутко, решившего стать «санитаром общества». Однако, увлекшись ролью борца со злом, он переступает границы дозволенного в детской игре, безжалостно вторгается в судьбы людей.
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
7.0 IMDb
- ВАРежиссёр
Вадим
Абдрашитов
- АФАктёр
Александр
Феклистов
- Актриса
Елена
Яковлева
- ЛШАктриса
Лариса
Шинова
- ССАктёр
Сергей
Серов
- АЗАктёр
Алексей
Зайцев
- Актёр
Владимир
Стеклов
- АААктёр
Антон
Андросов
- ЕДАктриса
Елена
Дмитриева
- Актёр
Александр
Пашутин
- ЗЛАктриса
Зоя
Лирова
- АМСценарист
Александр
Миндадзе
- ЛГПродюсер
Людмила
Габелая
- РСХудожница
Роза
Сатуновская
- АТХудожник
Александр
Толкачёв
- РРМонтажёр
Роза
Рогаткина
- ВДКомпозитор
Владимир
Дашкевич