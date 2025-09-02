Плюмбум, или Опасная игра (фильм, 1986) смотреть онлайн

Плюмбум, или Опасная игра
Драма95 мин16+
О фильме

Плюмбум (в переводе с латыни — свинец) — кличка пятнадцатилетнего Руслана Чутко, решившего стать «санитаром общества». Однако, увлекшись ролью борца со злом, он переступает границы дозволенного в детской игре, безжалостно вторгается в судьбы людей.

Страна
СССР
Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
95 мин / 01:35

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
7.0 IMDb

