Биография

Владимир Дашкевич — советский и российский композитор. Заслуженный деятель искусств Российской Федерации. Обладатель премий «Ника» и «Кинотавр», Государственной премии СССР. Родился в Москве 20 января 1934 года. С началом войны семья Дашкевичей оказалась в эвакуации в Ижевске. Владимир познакомился с музыкой, работая секретарем в местной музыкальной школе: его поразила песня «Со вьюном я хожу» в исполнении детского хора. По возвращении в Москву в 1943 году начал учиться игре на фортепиано. Успел освоить нотную грамоту, после чего был отчислен: педагоги не видели в мальчике музыкального таланта. В школьные годы Владимир познакомился с шедеврами русской и мировой оперы в Большом театре. Во время учебы в Московском институте тонких химических технологий продолжал играть на пианино и писал собственные музыкальные произведения. Впоследствии начал посещать семинары при Московском союзе композиторов. В 1959 году окончательно решил связать жизнь с музыкой и поступил на заочное отделение Института имени Гнесиных — одним из преподавателей Владимира был композитор Арам Хачатурян. В студенческие годы работал на заводе, дослужился до старшего инженера. Позже устроился педагогом по фортепиано в ДК «Новатор». В этот же период создал свои первые большие произведения — симфонию и ораторию «Фауст». За свою карьеру написал более 80 произведений для Центрального театра Советской Армии, Театра на Малой Бронной, Театра имени Ленинского комсомола, МХАТа, Театра сатиры, «Современника», «Эрмитажа», Et Cetera и других театров. Владимир Дашкевич дебютировал как кинокомпозитор в 1965 году — ему принадлежит музыка к мультфильму «Медвежонок на дороге». В этот же период он работал над сказкой Михаила Юзовского «Царевна». Позже написал для режиссера композиции к новогодней комедии «На два часа раньше». В 1971 году у Дашкевича заказали музыку к комедии «Бумбараш», в 1973-м — к детскому фильму «Капля в море». В последнем прозвучала знаменитая музыкальная заставка композитора из телепрограммы «В гостях у сказки». Она же использовалась в сериях киножурнала «Ералаш», сказке «Там, на неведомых дорожках...». Музыка Дашкевича звучит в таких картинах, как «Красавец-мужчина», «Ярославна, королева Франции», «Клоун», «Плюмбум, или Опасная игра», «Собачье сердце», «Человек из черной “Волги”», «Афганский излом», «Роковые яйца», «Ворошиловский стрелок», «Русские деньги», «Вор», «Три сестры» и многих других. Всенародную любовь композитору принесла музыка к серии фильмов Игоря Масленникова о Шерлоке Холмсе, где в главной роли блистал Василий Ливанов. Впоследствии Дашкевич работал еще над одним проектом режиссера — мелодрамой «Зимняя вишня». В творческой биографии композитора более 130 работ в кино и сериалах.