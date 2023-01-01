Человек из черной «Волги»
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Человек из черной «Волги»

Человек из черной «Волги» (фильм, 1990) смотреть онлайн бесплатно

7.91990, Человек из черной «Волги»
Драмы, Криминал97 мин0+

Сюжет

Главный герой фильма - обаятельный и целеустремленный карьерист. Стараясь максимально использовать служебное положение отца - крупного ученого, директора института, он всячески стремится «застолбить» свое место в науке. И в этом стремлении не брезгует ни мошенничеством, ни подлогом, ни даже убийством.

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Информация

Страна
СССР
Качество
Full HD
Жанры
Криминал, Драмы

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
7.2 IMDb