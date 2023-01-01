Человек из черной «Волги» (фильм, 1990) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Главный герой фильма - обаятельный и целеустремленный карьерист. Стараясь максимально использовать служебное положение отца - крупного ученого, директора института, он всячески стремится «застолбить» свое место в науке. И в этом стремлении не брезгует ни мошенничеством, ни подлогом, ни даже убийством.



Человек из черной «Волги» смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.