Человек из черной «Волги» (фильм, 1990) смотреть онлайн бесплатно
7.91990, Человек из черной «Волги»
Драмы, Криминал97 мин0+
Сюжет
Главный герой фильма - обаятельный и целеустремленный карьерист. Стараясь максимально использовать служебное положение отца - крупного ученого, директора института, он всячески стремится «застолбить» свое место в науке. И в этом стремлении не брезгует ни мошенничеством, ни подлогом, ни даже убийством.
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Информация
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
7.2 IMDb
- НЛРежиссёр
Николай
Лукьянов
- ЮДАктёр
Юрий
Демич
- ВНАктёр
Владимир
Новиков
- БИАктёр
Борис
Иванов
- ВСАктёр
Владимир
Седов
- ЛНАктриса
Людмила
�Николаева
- ЮКАктёр
Юрий
Казючиц
- НГАктёр
Николай
Гравшин
- НЛАктриса
Наталья
Лабурцева
- �РЯАктёр
Ростислав
Янковский
- АААктёр
Андрей
Анкудинов
- ВВСценарист
Владимир
Валуцкий
- АКОператор
Анатолий
Калашников
- ВДКомпозитор
Владимир
Дашкевич