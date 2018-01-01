WinkРостислав Янковский
Ростислав Янковский
- Карьера
- Актёр
- Дата рождения
- 5 февраля 1930 г. (86 лет)
- Дата смерти
- 26 июня 2016 г.
Фильмография
Актёр
- 9.1
В июне 41-го2008
- 6.8
Аномалия1993, 76 минБесплатно
- 7.9
Человек из черной «Волги»1990, 97 минБесплатно
- 8.7
Не забудьте выключить телевизор1986, 74 минБесплатно
- 8.9
Встреча в конце зимы1978, 81 минБесплатно
- 9.0
Волчья стая1975, 85 минБесплатно
- 9.1
Земля, до востребования1972, 144 минБесплатно
Служили два товарища1968, 97 мин
- 8.5
Красные листья1958, 87 минБесплатно