В июне 41-го
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В июне 41-го

В июне 41-го (сериал, 2008) смотреть онлайн

9.12008, В июне 41-го 1 сезон
Боевики, Драмы18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Накануне войны лейтенант погранвойск Иван Буров прибывает из краткосрочного отпуска для продолжения службы на границе СССР и Польши. После нападения германских войск Буров единственный, кто остается в живых на вверенном ему участке государственной границы. Тем временем враг уже продвинулся далеко на восток.

Узнав, что оккупанты хозяйничают в деревне, где живет Ханна — возлюбленная Бурова, он решает вести собственную войну с захватчиками. В одиночку, среди болот и лесов, в жару и в холод, без сна и отдыха, Буров становится серьезной угрозой для фашистов, своеобразным «духом мщения» — за погибших товарищей, за отнятое право любить...

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Рейтинг

6.3 КиноПоиск
5.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «В июне 41-го»

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