Биография

Алеся Пуховая – белорусская и российская актриса театра и кино, преподаватель сценической речи в актерской студии. Родилась в 1975 году в Беларуси, там же закончила театральное училище по специальности «Режиссер массовых праздников», затем училась на актерском факультете. Алеся не из театральной семьи, но о сцене мечтала с детства – получила музыкальное образование по классу фортепиано, училась в школе с драматическим уклоном. Фильмы Алеси Пуховой в начале кинокарьеры, в основном, были российско-белорусскими проектами. Они стали выходить на отечественные экраны в 2000-х – это были эпизодические роли. Первая главная роль Пуховой была сыграна в комедии «Воскресенье в женской бане», не менее заметным стал эпизод в фильме «Стиляги» Валерия Тодоровского. Наиболее заметные роли Алеси Пуховой последних лет были сыграны в следующих картинах: «Жила-была одна баба», «Пять невест», «Красная королева». Актриса признается, что для перевоплощения часто копирует поведение кого-нибудь из знакомых, и они иногда узнают себя в исполнении артистки на экране. Перевоплощения, даже физические, даются ей довольно легко – для роли в сериале «Источник счастья» актриса однажды сбросила 22 килограмма в короткие сроки. Актриса замужем, ее избранник к киноиндустрии или театру отношения не имеет. Пара растит дочь Варю.