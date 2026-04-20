Родительский дом (фильм, 2025) смотреть онлайн
О фильме
Фильм «Родительский дом» (2025) — это добрая мелодрама о возвращении к своим корням, переосмыслении жизненных ценностей и неожиданном втором шансе на любовь.
Главная героиня Даша работает стюардессой и давно привыкла к жизни в большом городе. После смерти бабушки она решает продать оставшийся в деревне дом. Для Даши эта поездка кажется простой формальностью: нужно разобраться с документами, найти покупателя и как можно скорее вернуться к привычной жизни. Однако в деревне ее ждет неожиданная встреча с Михаилом, с которым когда-то были связаны самые теплые воспоминания юности. Пока героиня пытается завершить сделку, обстоятельства складываются так, что ей приходится все больше времени проводить в родных местах. Постепенно она заново открывает для себя деревню и начинает смотреть на свою жизнь совсем иначе. Общение с Мишей помогает ей понять, что некоторые вещи нельзя оценить деньгами, а родной дом хранит не только стены и вещи, но и память о близких людях.
Даше предстоит решить, что для нее действительно важно: стремление к удобной городской жизни или связь с местом, где прошло ее детство и где, возможно, все еще ждет настоящее счастье. Смотреть фильм «Родительский дом» приглашаем в онлайн-кинотеатр Wink
Рейтинг
- АГРежиссёр
Анна
Герт
- ММРежиссёр
Максим
Максимов
- ИКАктриса
Ирина
Кобзева
- АБАктриса
Александра
Белоглазова
- Актёр
Сергей
Фёдоров
- МЛАктёр
Мирон
Лебедев
- ВЧАктёр
Вольфганг
Черни
- ПМАктриса
Полина
Максимова
- Актёр
Роман
Курцын
- СПАктриса
София
Петрова
- ВКАктёр
Виталий
Карпанов
- Актёр
Дмитрий
Колчин
- ЮМАктриса
Юлианна
Михневич
- АААктёр
Александр
Абрамович
- АПАктриса
Алеся
Пуховая
- Актёр
Александр
Головин
- ЕВАктриса
Елена
Владомирская-Пастревич
- АБСценарист
Александр
Бережной
- АЛПродюсер
Андрей
Липов
- Продюсер
Дмитрий
Литвинов
- ММПродюсер
Максим
Максимов
- САПродюсер
Сергей
Артеменко
- Продюсер
Роман
Курцын
- ТСХудожница
Татьяна
Стаселович
- ЭСХудожник
Эдгар
Соловьев
- ТАХудожница
Татьяна
Агафонова
- ИКМонтажёр
Игорь
Кузавка
- ПСОператор
Павел
Скакун
- ВБКомпозитор
Виталий
Балдыч