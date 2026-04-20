Родительский дом (фильм, 2025) смотреть онлайн

Фильм «Родительский дом» (2025) — это добрая мелодрама о возвращении к своим корням, переосмыслении жизненных ценностей и неожиданном втором шансе на любовь.



Главная героиня Даша работает стюардессой и давно привыкла к жизни в большом городе. После смерти бабушки она решает продать оставшийся в деревне дом. Для Даши эта поездка кажется простой формальностью: нужно разобраться с документами, найти покупателя и как можно скорее вернуться к привычной жизни. Однако в деревне ее ждет неожиданная встреча с Михаилом, с которым когда-то были связаны самые теплые воспоминания юности. Пока героиня пытается завершить сделку, обстоятельства складываются так, что ей приходится все больше времени проводить в родных местах. Постепенно она заново открывает для себя деревню и начинает смотреть на свою жизнь совсем иначе. Общение с Мишей помогает ей понять, что некоторые вещи нельзя оценить деньгами, а родной дом хранит не только стены и вещи, но и память о близких людях.



Даше предстоит решить, что для нее действительно важно: стремление к удобной городской жизни или связь с местом, где прошло ее детство и где, возможно, все еще ждет настоящее счастье. Смотреть фильм «Родительский дом» приглашаем в онлайн-кинотеатр Wink

