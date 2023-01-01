Биография

Дмитрий Литвинов — российский продюсер и предприниматель. Родился в Туле 6 ноября 1976 года. Дмитрий окончил Российский университет кооперации, где изучал финансы, впоследствии став кандидатом экономических наук. Кинодеятель начинал свой бизнес с открытия собственных кинотеатров, после чего он возглавил группы компаний Planeta Inform. Также Литвинов числится издателем журнала «Бюллетень кинопрокатчика». Начиная с 2014 года Дмитрий Литвинов спродюсировал более 15 проектов. Одним из первых фильмов, в создании которого он принял участие, стала комедия 2015 года «30 свиданий». Известные киноработы под протекцией Литвинова: «Невеста», «Пиковая дама: Зазеркалье» и «Девяностые».