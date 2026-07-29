На Камчатке лесные пожары начинаются там, куда не ведут дороги. Их первыми замечают с воздуха, а тушить отправляются пожарные-десантники — люди, для которых вертолет, тайга, дым и риск стали частью обычной работы. Фильм показывает один сезон КГАУ «Охрана камчатских лесов»: от тренировок и вылетов до лагеря у линии огня, где технологии помогают, но решающим остается человек.

