Покорители огня
Wink
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Покорители огня
2026, Покорители огня
Документальный65 мин12+

Контент станет доступным 08.08.2026

Покорители огня (фильм, 2026) смотреть онлайн

О фильме

На Камчатке лесные пожары начинаются там, куда не ведут дороги. Их первыми замечают с воздуха, а тушить отправляются пожарные-десантники — люди, для которых вертолет, тайга, дым и риск стали частью обычной работы. Фильм показывает один сезон КГАУ «Охрана камчатских лесов»: от тренировок и вылетов до лагеря у линии огня, где технологии помогают, но решающим остается человек.

Страна
Россия
Жанр
Документальный
Качество
Full HD
Время
65 мин / 01:05

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