2026, Покорители огня
Документальный65 мин12+
Контент станет доступным 08.08.2026
Покорители огня (фильм, 2026) смотреть онлайн
О фильме
На Камчатке лесные пожары начинаются там, куда не ведут дороги. Их первыми замечают с воздуха, а тушить отправляются пожарные-десантники — люди, для которых вертолет, тайга, дым и риск стали частью обычной работы. Фильм показывает один сезон КГАУ «Охрана камчатских лесов»: от тренировок и вылетов до лагеря у линии огня, где технологии помогают, но решающим остается человек.