Походу любовь (фильм, 2025) смотреть онлайн

Девушка из Пскова остается в Питере без денег и документов, но знакомится с двумя обаятельными парнями. Фильм «Походу любовь» — романтическая комедия о культурной столице и ее чудесах.



Лиза — жизнерадостная девушка, впервые приехавшая в Санкт-Петербург из родного Пскова. Город встречает ее уютными улочками и пейзажами Невы, но тут же показывает и свою темную сторону. Лиза узнает, что отдала деньги за аренду квартиры мошенникам, а чуть позже у нее крадут рюкзак с документами и телефоном. Отчаявшись, Лиза забредает во двор, где присаживается на оставленную кем-то старую кровать. Раритет стоит здесь не просто так: художник Вася и музыкант Виктор условились доставить его прошлой владелице за приличное вознаграждение. Лиза напрашивается им в помощницы, и так начинается их приключение по улочкам, наполненным романтикой и удивительными открытиями.



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