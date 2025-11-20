Походу любовь (фильм, 2025) смотреть онлайн
О фильме
Девушка из Пскова остается в Питере без денег и документов, но знакомится с двумя обаятельными парнями. Фильм «Походу любовь» — романтическая комедия о культурной столице и ее чудесах.
Лиза — жизнерадостная девушка, впервые приехавшая в Санкт-Петербург из родного Пскова. Город встречает ее уютными улочками и пейзажами Невы, но тут же показывает и свою темную сторону. Лиза узнает, что отдала деньги за аренду квартиры мошенникам, а чуть позже у нее крадут рюкзак с документами и телефоном. Отчаявшись, Лиза забредает во двор, где присаживается на оставленную кем-то старую кровать. Раритет стоит здесь не просто так: художник Вася и музыкант Виктор условились доставить его прошлой владелице за приличное вознаграждение. Лиза напрашивается им в помощницы, и так начинается их приключение по улочкам, наполненным романтикой и удивительными открытиями.
Погрузитесь в питерскую атмосферу — включайте комедию «Походу любовь» (2025). Смотреть онлайн ее вы сможете на Wink.
Рейтинг
- ЯКРежиссёр
Яна
Климова-Юсупова
- АЗАктриса
Анна
Завтур
- Актёр
Кузьма
Котрелев
- СГАктёр
Сергей
Горошко
- Актриса
Александра
Ревенко
- Актриса
Елена
Валюшкина
- Актриса
Ольга
Лапшина
- Актёр
Анар
- ЕСАктриса
Екатерина
Суворова
- Актриса
Тося
Чайкина
- ЕКАктриса
Елизавета
Ковалева
- ЯКСценарист
Яна
Климова-Юсупова
- Продюсер
Дмитрий
Литвинов
- Продюсер
Екатерина
Кононенко
- МКПродюсер
Максим
Ковалевич
- Продюсер
Игорь
Мишин
- ИБМонтажёр
Ирина
Бычкова
- Композитор
Даша
Чаруша