Даша Чаруша

Биография

Дарья Чаруша – российская актриса и певица, а также режиссер, сценарист, и композитор. Родилась в Норильске 25 августа 1980 года. Свои музыкальные работы представляет под псевдонимом Charusha. В детстве интересовалась музыкой, занималась фортепьяно, окончила музыкальную школу. После переехала в Москву и поступила в РАТИ на актерский факультет. С 2003 по 2006 годы была актрисой «Театра Луны», а после Дарья год проработала в театре «Практика». Имеет несколько десятков ролей в театре и кино, также два раза попробовала себя в качестве режиссера. Личная жизнь актрисы достаточно активно освещается светской хроникой. 6 лет состояла в отношениях с известным российским телеведущим Дмитрием Дибровым, в 2010 году стала женой музыканта и режиссера Ильи Найшуллера. Детей нет. Первый фильм Дарьи Чаруши – «Женщины в игре без правил», вышедший в 2004 году. В 2006 году исполнила роль Жени Комельковой в современном ремейке фильма «А зори здесь тихие» по одноименной повести. Широко известна по фильмам «Никто не знает про секс 2: No sex» и «Холодный фронт». С 2014 года начала музыкальную карьеру, а в 2015 году вышел фильм «Хардкор», в котором актриса не только исполнила роль Кати Доминатрикс, но и написала для него музыку. На счету Дарьи Чаруши три сольных студийных альбома и девять музыкальных клипов, а также несколько синглов. В 2017 году был создан короткометражный фильм «Хороший день», роль Дарьи Чаруши в котором сложно недооценить – там она впервые встала по другую сторону камеры и выступила в качестве режиссера. В 2019 году вышел фильм «Марафон желаний», который стал еще одной ее режиссерской работой и получил успех в прокате. Сейчас Дарья Чаруша сосредоточена на своей музыкальной карьере, но при этом продолжает и актерскую деятельность.