Прощание славянки (фильм, 2011) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Жизнь не балует Альбину, начальницу маленькой железнодорожной станции. Она вкалывает с утра до ночи, чтобы прокормить семью – взрослую дочку и вечно безработного мужа. Но, вместо благодарности, Альбину ждет удар – оказывается, муж целыми днями занят вовсе не поиском работы, а романом с молоденькой продавщицей!







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