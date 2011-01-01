Прощание славянки (фильм, 2011) смотреть онлайн бесплатно
8.22011, Прощание славянки
Мелодрамы88 мин16+
Сюжет
Жизнь не балует Альбину, начальницу маленькой железнодорожной станции. Она вкалывает с утра до ночи, чтобы прокормить семью – взрослую дочку и вечно безработного мужа. Но, вместо благодарности, Альбину ждет удар – оказывается, муж целыми днями занят вовсе не поиском работы, а романом с молоденькой продавщицей!
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Информация
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
3.9 IMDb
- ВЯРежиссёр
Владимир
Янощук
- МСРежиссёр
Мария
Сидаш
- Актриса
Евгения
Добровольская
- Актёр
Даниил
Спиваковский
- СНАктёр
Сергей
Насибов
- КЧАктриса
Ксения
Черноскутова
- РБАктёр
Роман
Богданов
- Актёр
Ян
Цапник
- Актриса
Даша
Чаруша
- Актриса
Бронислава
Захарова
- ВЧАктёр
Владимир
Чуприков
- ЮЯАктёр
Юрий
Яковлев-Суханов
- АТСценарист
Алексей
Тагушев
- МССценарист
Марианна
Сокольская
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ИСПродюсер
Ирина
Смирнова-Бейнарович
- ЛГПродюсер
Любовь
Гришина
- ЛКПродюсер
Лариса
Комарова
- АКМонтажёр
Алексей
Кучма
- ВПОператор
Виктор
Пищальников
- ДКОператор
Дмитрий
Куприянов
- ЕСКомпозитор
Евгений
Скрипкин