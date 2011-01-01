Прощание славянки
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Прощание славянки

Прощание славянки (фильм, 2011) смотреть онлайн бесплатно

8.22011, Прощание славянки
Мелодрамы88 мин16+

Сюжет

Жизнь не балует Альбину, начальницу маленькой железнодорожной станции. Она вкалывает с утра до ночи, чтобы прокормить семью – взрослую дочку и вечно безработного мужа. Но, вместо благодарности, Альбину ждет удар – оказывается, муж целыми днями занят вовсе не поиском работы, а романом с молоденькой продавщицей!


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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Мелодрамы

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
3.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Прощание славянки»

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