Евгений Скрипкин
- Карьера
- Композитор
- Дата рождения
- 14 июня 1976 г. (49 лет)
Фильмография
Композитор
- 6.7
Одноклассники2013
- 9.3
Хозяйка большого города2013Бесплатно
- 9.2
Берега2013Бесплатно
- 8.8
Личное дело майора Баранова2012, 97 минБесплатно
- 8.2
Прощание славянки2011, 88 минБесплатно
- 9.1
Террор любовью2009Бесплатно
- 9.2
Когда мы были счастливы2009Бесплатно
- 9.0
Мой2009Бесплатно
- 9.3
Ключи от счастья2008Бесплатно
- 8.1
Только вернись!2008, 86 минБесплатно
- 8.1
Синяя борода2008, 91 минБесплатно
- 8.9
Королева льда2008, 91 минБесплатно