Ключи от счастья
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Ключи от счастья

Ключи от счастья (сериал, 2008) смотреть онлайн бесплатно

9.32008, Ключи от счастья 1 сезон
Мелодрамы, Мини-сериалы18+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

На долю молодой провинциальной Тани Мининой выпало не мало испытаний. Живя в деревне, с матерью-алкоголичкой и тихим затюканным отцом, девушка всегда стремилась вырваться из этого ограниченного мирка. В мечтах она – счастливая жена доброго состоятельного, любящего ее городского парня. Красавица с презрением отвергает всех местных женихов и ждет своего принца. Наконец он появляется, на зависть всем местным кумушкам, красивый и богатый бизнесмен Виктор. Он сразу же увозит счастливую Таню в город, не дав ей даже закончить школу.

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Рейтинг

6.7 КиноПоиск
4.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ключи от счастья»

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