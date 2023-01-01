Биография

Ольга Демидова – актриса театра и кино, родилась 7 июня 1964 года. Фильмография насчитывает более 40 полнометражных кинокартин и сериалов. Известность актрисе принесли роли в таких кинопроектах, как «Граффити», «Люби меня», «Важнее, чем любовь», «Изображая жертву» и др. В 1991 году стала выпускницей ГИТИСа (мастерская М. Захарова) и была приглашена в столичный ТЮЗ. Сниматься в кино начала с 2003 года. Первым фильмом Ольги Демидовой стала многосерийная детективная лента «Сыщик без лицензии». Актриса снялась в эпизоде. Эпизодическую роль исполнила в рейтинговом сериале «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво...». В 2005 году участвовала в съемках полнометражной картины «Граффити». В том же году одну из ключевых ролей Ольга Демидова исполнила в комедии «Люби меня». Партнерами по съемочной площадке стали А. Бабенко, П. Деревянко, М. Ефремов. В 2006 году небольшая роль актрисе досталась в драме «Изображая жертву». Кинокартина получила приз «Кинотавра», несколько номинаций на премии «Золотой орел», «Ника» и «Жорж». В 2007 году на экраны вышел сериал «Важнее, чем любовь» с участием актрисы, снятый по сценарию В. Токаревой. В мелодраме также участвовали Е. Васильева, И. Гринева, А. Гуськов, Я. Есипович. Актриса также снялась в рейтинговых многосерийных лентах «Светофор», «Мосгаз», мелодраме «Когда зацветет багульник».