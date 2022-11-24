Рита
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Рита (фильм, 2010) смотреть онлайн бесплатно

8.42010, Рита
Мелодрама90 мин18+

О фильме

Это история любви двух людей, которым за … Жизненный опыт не позволяет им в полной мере поверить друг другу, они чего-то боятся, через что-то не могут переступить. Осень жизни, как и осень года… Неслучайно действие фильма происходит именно осенью, ранней осенью – это соответствует жизненному этапу главных героев.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Качество
SD
Время
90 мин / 01:30

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
5.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Рита»