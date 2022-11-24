О фильме
Это история любви двух людей, которым за … Жизненный опыт не позволяет им в полной мере поверить друг другу, они чего-то боятся, через что-то не могут переступить. Осень жизни, как и осень года… Неслучайно действие фильма происходит именно осенью, ранней осенью – это соответствует жизненному этапу главных героев.
Рейтинг
6.5 КиноПоиск
5.4 IMDb
- ОФРежиссёр
Олег
Фесенко
- Актриса
Елена
Яковлева
- Актёр
Сергей
Жигунов
- СГАктёр
Сергей
Газаров
- ЕУАктриса
Евгения
Уралова
- РМАктёр
Роман
Македонский
- ПРАктриса
Полина
Рахленко
- ГТАктёр
Георгий
Токаев
- ЛТАктёр
Луиджи
Тонэт
- Актриса
Ольга
Демидова
- АДАктриса
Анастасия
Дмитрова
- ОШСценарист
Ольга
Шевченко
- СГПродюсер
Сергей
Газаров
- ГБПродюсер
Галина
Белинская
- АСПродюсер
Александр
Соснин
- НБХудожница
Наталья
Борисова
- АВХудожник
Антон
Вакин
- ДГМонтажёр
Дмитрий
Грачев
- ИКОператор
Игорь
Кожевников
- ЭККомпозитор
Эндрю
Кит