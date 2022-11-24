Это история любви двух людей, которым за … Жизненный опыт не позволяет им в полной мере поверить друг другу, они чего-то боятся, через что-то не могут переступить. Осень жизни, как и осень года… Неслучайно действие фильма происходит именно осенью, ранней осенью – это соответствует жизненному этапу главных героев.

