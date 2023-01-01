Биография

Галина Белинская – продюсер, директор фильма, актриса, родилась 30 сентября 1946 года. Удостоена звания Заслуженного деятеля культуры. Фильмография насчитывает 15 полнометражных кинокартин и сериалов. Наиболее успешными проектами стали фильмы «Самая обаятельная и привлекательная», «Комиссар», «Роковые яйца», «Дура». Дебютным фильмом Галины Белинской стала военная драма «Комиссар». Главные роли в кинокартине исполнили Нонна Мордюкова и Ролан Быков. В 1985 году директор кино выпустила мелодраму «Самая обаятельная и привлекательная» с Ириной Муравьевой и Александром Абдуловым в главных ролях. Уже в качестве продюсера Галина Белинская участвовала в создании фантастической комедии «Роковые яйца». В 2000 году на экраны вышел телевизионный продюсерский проект, многосерийная мелодрама «Граница: Таежный роман». В 2014 году продюсер выпустила два успешных телесериала «Манекенщица» и «Куприн. Поединок» с Никитой Ефремовым и Екатериной Вилковой в главных ролях. В 2016 году фильмография продюсера пополнилась еще одним проектом, мелодрамой «Чужая дочь». Одну из ролей Галина Белинская исполнила как актриса в комедии «Афоня» в самом начале своей кинокарьеры.