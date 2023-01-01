Волкодав (фильм, 1991) смотреть онлайн

Сюжет

Две стороны одной медали: криминальная драма из девяностых о любви преступника и сотрудницы милиции.



Виктория Журавлева работает в уголовном розыске и ловит особо опасных бандитов. Благодаря таланту к перевоплощению она часто работает под прикрытием и выводит преступников на чистую воду. Но вот на очередном задании Вика встречает Шурика Волкова. Ее друг по детдому и первая любовь, он когда-то свернул не на ту дорожку. Как оперативный работник Вика должна следовать приказам и исполнять служебный долг, но девушка не готова пойти против когда-то близкого человека... «Ромео и Джульетта» в атмосфере лихих девяностых. Что победит: сила привычки, долг или чувства?



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