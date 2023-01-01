Волкодав (фильм, 1991) смотреть онлайн
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Сюжет
Две стороны одной медали: криминальная драма из девяностых о любви преступника и сотрудницы милиции.
Виктория Журавлева работает в уголовном розыске и ловит особо опасных бандитов. Благодаря таланту к перевоплощению она часто работает под прикрытием и выводит преступников на чистую воду. Но вот на очередном задании Вика встречает Шурика Волкова. Ее друг по детдому и первая любовь, он когда-то свернул не на ту дорожку. Как оперативный работник Вика должна следовать приказам и исполнять служебный долг, но девушка не готова пойти против когда-то близкого человека... «Ромео и Джульетта» в атмосфере лихих девяностых. Что победит: сила привычки, долг или чувства?
Алексей Гуськов и Инара Слуцка в боевике «Волкодав» — фильм 1991 года можно смотреть онлайн на платформе Wink.
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Информация
Рейтинг
- МТРежиссёр
Михаил
Туманишвили
- ИСАктриса
Инара
Слуцка
- Актёр
Алексей
Гуськов
- АРАктёр
Анатолий
Ромашин
- Актёр
Валерий
Баринов
- АФАктёр
Александр
Фатюшин
- АИАктёр
Александр
Ильин
- Актёр
Владимир
Ильин
- ВСАктёр
Владимир
Сердюков
- ВТАктёр
Владимир
Трошин
- ВБАктёр
Владимир
Басов мл.
- ЮКСценарист
Юрий
Коротков
- ВМСценарист
Виталий
Москаленко
- ЮРСценарист
Юсуп
Разыков
- ГБПродюсер
Галина
Белинская
- Актриса дубляжа
Анна
Каменкова
- ВПОператор
Валентин
Пиганов
- ВБКомпозитор
Виктор
Бабушкин