Виктор Бабушкин
- Карьера
- Композитор
- Дата рождения
- 24 августа 1930 г. (67 лет)
- Дата смерти
- 25 июля 1998 г.
Фильмография
- 9.2
На углу, у Патриарших1995
- 9.1
На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди1992, 90 мин
- 9.0
Ловушка для Бамбра1991, 9 минБесплатно
- 8.6
Волкодав1991, 98 минБесплатно
- 9.1
По следам Бамбра1990, 9 минБесплатно
- 9.2
«Авария» — дочь мента1989, 93 мин
- 8.1
Стеклянный лабиринт1989, 96 минБесплатно
- 9.0
Необыкновенные приключения Карика и Вали1987, 126 минБесплатно
- 9.5
Акция1987, 86 мин
Ягуар1986, 88 мин
- 9.2
На воде1986, 7 минБесплатно
- 9.7
Одиночное плавание1985, 94 мин
- 8.3
Переменка № 41985, 9 минБесплатно
Полоса препятствий1984, 84 мин
- 7.7
Заячий хвостик1984, 9 минБесплатно
История одной куклы1984, 9 минБесплатно
Тайна «Черных дроздов»1983, 91 мин
- 9.0
Случай в квадрате 36-801982, 69 мин
Прощальная гастроль «Артиста»1980, 76 мин
- 9.4
Ну, погоди! № 21970, 9 минБесплатно