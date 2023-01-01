На углу, у Патриарших
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На углу, у Патриарших

На углу, у Патриарших (сериал, 1995) смотреть онлайн

9.21995, На углу, у Патриарших 1 сезон
Боевики, Криминал18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

В центре сериала дела и будни Никольского - оперуполномоченного московской милиции. Действие разворачивается в центре столицы. Обстоятельства бросают Никольского в расследование криминальных разборок, грабежей, шантажа, в борьбу с наркотиками и проституцией, с личностями, связанными не только с уголовным миром, но и с властными структурами.

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Рейтинг

6.4 КиноПоиск
5.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «На углу, у Патриарших»

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