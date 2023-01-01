Биография

Маргарита Шубина – украинская и российская актриса, также известна как режиссер. Родилась в УССР 4 апреля 1966 года. Имеет почетное звание заслуженной артистки РФ. В школьные годы будущая актриса занималась в худ. училище, а после, получив среднее образование, уехала в Москву и подала документы в ГИТИС. Еще во время учебы в институте была приглашена в Театр им. Маяковского, а выпустившись, на долгие годы стала одной из лучших актрис Театра им. Моссовета. Известными считаются роли Маргариты Шубиной в таких спектаклях, как «Калигула», «Ошибки одной ночи», «Ревизор», «Крошка Цахес», «Двенадцатая ночь». Актриса замужем, супруг – бизнесмен Владислав Сыч. У пары двое сыновей. Долгие годы была преимущественно театральной актрисой, хотя первый фильм с Маргаритой Шубиной, лента «Полоса препятствий», вышел на экраны еще в 1984 году. Однако настоящая популярность пришла к Шубиной только в двухтысячные, благодаря съемкам в российских сериалах. Наиболее известна по таким проектам, как «Неотложка», «Эшелон», «Сваты». Также является режиссером кинокартины «И был день...», снятой в 2011 году. В настоящее время продолжает карьеру киноактрисы и играет на театральной сцене.