Когда зацветет багульник (сериал, 2010) смотреть онлайн бесплатно
9.32010, Когда зацветет багульник 1 сезон
Мелодрамы, Мини-сериалы16+
Сезоны и серии
Сюжет
Анна, врач районной поликлиники, работает на износ, чтобы прокормить семью: пьющего мужа и сына-школьника. Однако сколько героиня не бьeтся, жизнь лучше не становится – денег ни на что не хватает, и дома постоянные ссоры. Сын Саша изо всех сил пытается помочь матери, хотя сам ещe ребeнок. Саша знает верное средство от неудач: на болоте вот-вот зацветeт багульник – они с мамой загадают над ним желание, и всe у них будет хорошо…
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Информация
СтранаРоссия
ЖанрыМелодрамы, Мини-сериалы
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
3.7 IMDb
- ЮКРежиссёр
Юлия
Краснова
- Актриса
Елена
Лядова
- Актёр
Ярослав
Жалнин
- ИЧАктёр
Иван
Чуваткин
- Актёр
Дмитрий
Миллер
- Актриса
Маргарита
Шубина
- Актёр
Александр
Мохов
- Актриса
Анна
Уколова
- ИСАктёр
Илья
Соколовский
- АТАктёр
Александр
Толмачев
- ЛГАктриса
Людмила
Гнилова
- ЕПСценарист
Елена
Паломяки
- ЮТСценарист
Юрий
Тимошенков
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ИСПродюсер
Ирина
Смирнова-Бейнарович
- МБМонтажёр
Михаил
Баруздин
- ЮЩОператор
Юрий
Щиренко
- МИКомпозитор
Максим
Иванченко