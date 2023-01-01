Когда зацветет багульник (сериал, 2010) сезон 1 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Анна, врач районной поликлиники, работает на износ, чтобы прокормить семью: пьющего мужа и сына-школьника. Однако сколько героиня не бьeтся, жизнь лучше не становится – денег ни на что не хватает, и дома постоянные ссоры. Сын Саша изо всех сил пытается помочь матери, хотя сам ещe ребeнок. Саша знает верное средство от неудач: на болоте вот-вот зацветeт багульник – они с мамой загадают над ним желание, и всe у них будет хорошо…



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