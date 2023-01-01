Биография

Ярослав Жалнин — российский актер, продюсер и сценарист. Родился в Нижнем Тагиле 25 марта 1986 года. С детства Ярослав тяготел к сценическим видам искусства: занимался хореографией и акробатикой, играл в любительском театре. В 12 лет мальчик осознал свое призвание и по окончании школы отправился в Москву, чтобы поступить в школу-студию МХАТ. Первая попытка оказалась провальной, но со второго раза будущий актер сумел поступить во ВГИК. Первую роль в кино Ярослав Жалнин получил еще до поступления в вуз. В 2005 году его заметили на кастинге в фильм «Манга». Жалнин получил главную роль, и с тех пор не прекращал сниматься. Актер играл в детективных лентах «След», «Метод Лавровой» и «Презумпция невиновности», участвовал в проекте «Метро» Антона Мегердичева и в биографическом фильме «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» 2019 года. Кинодеятель также получил награды за роли в короткометражных картинах «Коллекционер» и Polaroid love.