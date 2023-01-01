Биография

Людмила Гнилова – актриса театра и кино. Заслуженная артистка России. Родилась в 1944 году. По словам самой актрисы, танцевать она научилась раньше, чем ходить. В ансамбль Локтева, организованный при Доме пионеров Москвы в военные годы, четырехлетнюю девочку привела мама. В дальнейшем училась в студии Центрального детского театра, курс окончила в 1964 году. Стала штатной актрисой театра и играла на его сцене до 2002 года. Первая роль Гниловой в кино датирована 64-м годом. В озвучивании работает с 1980 года. В комедии «Легкая жизнь» юная актриса играет милую работницу химчистки – и чрезвычайно нравится зрителю. В следующем 1965 году Эльдар Рязанов приглашает ее в комедийную мелодраму «Дайте жалобную книгу» на маленькую, но заметную роль студентки Тамары. Количество киноролей после этого нарастает лавинообразно, а на телевидении появляются спектакли детского театра, в которых играет молодая актриса. Все чаще и чаще звучит голос Гниловой в фильмах иностранного производства. Бесценная артистка дубляжа и озвучивания, она умеет выразить словами тончайшие оттенки настроений своих персонажей. В настоящее время Людмила Владимировна снимается в сериалах.