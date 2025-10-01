Белая трава (фильм, 1987) смотреть онлайн
1987, Белая трава
Советские мультфильмы8 мин0+
О фильме
Приключения овечки ищенка, которые хотят вылечить маленькую дочь пастуха.
СтранаСССР
ЖанрСоветские мультфильмы
Время8 мин / 00:08
- ВАРежиссёр
Владимир
Арбеков
- ИСАктриса
Ирина
Солонина
- Актёр
Всеволод
Ларионов
- МВАктриса
Мария
Виноградова
- ГКАктёр
Герман
Качин
- ЛГАктриса
Людмила
Гнилова
- ТШАктриса
Татьяна
Шатилова
- МВСценарист
Марианна
Вехова
- ЕГХудожница
Елена
Гололобова
- ГАХудожник
Гелий
Аркадьев
- ГСМонтажёр
Галина
Смирнова
- АЧОператор
Александр
Чеховский
- ЕБКомпозитор
Евгений
Ботяров