Евгений Ботяров
Евгений Ботяров
- Карьера
- Композитор
- Дата рождения
- 3 августа 1935 г. (74 года)
- Дата смерти
- 14 мая 2010 г.
Фильмография
- 9.1
Фантазеры из деревни Угоры1994, 18 минБесплатно
- 9.0
Ванюша и великан1993, 8 минБесплатно
- 8.9
Ой, ребята, та-ра-ра!1992, 51 минБесплатно
- 9.1
Mister Пронька1991, 25 минБесплатно
- 8.1
Кострома1989, 9 минБесплатно
- 8.4
Имя1988, 77 минБесплатно
- 9.5
Смех и горе у Бела моря1988, 58 минБесплатно
- 9.0
Мы идем искать1988, 7 минБесплатно
- 9.4
Щенок и старая тапочка1987, 9 минБесплатно
- 9.3
Белая трава1987, 8 минБесплатно
- 9.3
Поморская быль1987, 10 минБесплатно
- 9.1
На златом крыльце сидели1986, 67 минБесплатно
- 9.5
Архангельские новеллы1986, 15 минБесплатно
- 9.0
Мышонок и красное солнышко1986, 9 минБесплатно
- 9.4
Рыжая кошка1985, 9 минБесплатно
- 9.2
Как щенок учился плавать1984, 6 минБесплатно
- 9.3
Жил у бабушки Козел1983, 9 минБесплатно
- 8.3
Хвастливый мышонок1983, 9 минБесплатно
Дедушкин бинокль1982, 8 минБесплатно
- 8.9
Поросенок в колючей шубке1981, 8 минБесплатно