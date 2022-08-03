Смех и горе у Бела моря (фильм, 1988) смотреть онлайн бесплатно
Мультфильм, Советские мультфильмы58 мин6+
О фильме
На северной части России, омываемой Белым морем, расположен Архангельский край. Тут круглый год по воде ходят льдины, медведи приторговывают семечками на рынке, а народ славится своим пением. Множество удивительных историй здесь приключилось...
СтранаСССР
ЖанрСоветские мультфильмы, Мультфильм
КачествоSD
Время58 мин / 00:58
Рейтинг
8.3 КиноПоиск
7.7 IMDb
- АБАктёр
Анатолий
Баранцев
- Актёр
Евгений
Леонов
- БНАктёр
Борис
Новиков
- КРАктриса
Клара
Румянова
- КСАктриса
Кира
Смирнова
- Актриса
Татьяна
Васильева
- МВАктриса
Мария
Виноградова
- ЮВАктёр
Юрий
Волынцев
- ЮКСценарист
Юрий
Коваль
- БШСценарист
Борис
Шергин
- ТЗПродюсер
Татьяна
Зозуля
- ВКХудожница
Вера
Кудрявцева-Енгалычева
- ОВМонтажёр
Ольга
Василенко
- НМОператор
Наталия
Михайлова
- ЕБКомпозитор
Евгений
Ботяров