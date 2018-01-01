Wink
Детям
Смех и горе у Бела моря
Актёры и съёмочная группа фильма «Смех и горе у Бела моря»

Актёры

Анатолий Баранцев

Актёрозвучка
Евгений Леонов

Актёртекст от автора
Борис Новиков

Актёрмужик
Клара Румянова

Актрисасобака Жужа
Кира Смирнова

Актрисаозвучка
Татьяна Васильева

Актрисаозвучка
Мария Виноградова

Актрисамать Ивана
Юрий Волынцев

АктёрИван

Сценаристы

Юрий Коваль

Сценарист
Борис Шергин

Сценарист

Продюсеры

Татьяна Зозуля

Продюсер

Художники

Вера Кудрявцева-Енгалычева

Художница

Монтажёры

Ольга Василенко

Монтажёр

Операторы

Наталия Михайлова

Оператор

Композиторы

Евгений Ботяров

Композитор