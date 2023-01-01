Биография

Клара Румянова – талантливая драматическая советская актриса, артистка озвучания и певица. Родилась в Ленинграде в 1929 году, но выбрала для поступления московский ВГИК и мастерскую Герасимова и Макаровой. В вуз поступила с первой попытки и сниматься начала еще будучи студенткой. Первые фильмы Румяновой сделали из нее узнаваемую «королеву эпизода»: заметные характерные персонажи были сыграны ею в картинах «Сельский врач», «Время, вперед!», «Они были первыми». Студенткой Клара Румянова перенесла тяжелое воспаление легких, это едва не унесло ее жизнь. После болезни артистка почти на год потеряла голос. Когда связки восстановились, голос изменился, стал высоким, почти детским и таким цепляющим, что на Румянову буквально обрушились предложения по озвучанию от «Союзмульфильма». Эти работы и сделали Румянову по-настоящему знаменитой: ее голосом поют и говорят Крошка Енот, Рикки-Тикки-Тави, Шапокляк, бесчисленное множество мышат, зайцев, ежиков и тигрят. В 1979 году Румяновой присвоили звание заслуженной артистки РСФСР. Мало кто знает о роли Румяновой как писательницы: оказывается, она написала несколько театральных пьес и книгу о знаменитых женщинах, сыгравших огромную роль в русской истории. За литературное творчество Румянова получила пушкинскую медаль. За несколько лет до смерти у актрисы развился рак. Она умерла в 2004 году от осложнений на сердце, вызванных онкологией.