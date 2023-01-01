Раз, два – дружно! (фильм, 1967) смотреть онлайн

Мультфильм о том, как лесные звери помогли лосю выбраться из-под придавившего его дерева. Он научит малышей не оставлять товарищей, когда им грозит беда. Кроме того, ребята поймут, что в общем деле важно усилие каждого.



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