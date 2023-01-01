Раз, два – дружно!
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Раз, два – дружно!

Раз, два – дружно! (фильм, 1967) смотреть онлайн

1967, Раз, два – дружно!
Мультфильм, Советские мультфильмы9 мин6+

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О фильме

Мультфильм о том, как лесные звери помогли лосю выбраться из-под придавившего его дерева. Он научит малышей не оставлять товарищей, когда им грозит беда. Кроме того, ребята поймут, что в общем деле важно усилие каждого.

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Страна
СССР
Жанр
Советские мультфильмы, Мультфильм
Качество
SD
Время
9 мин / 00:09

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Раз, два – дружно!»