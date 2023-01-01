Раз, два – дружно! (фильм, 1967) смотреть онлайн
1967, Раз, два – дружно!
Мультфильм, Советские мультфильмы9 мин6+
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О фильме
Мультфильм о том, как лесные звери помогли лосю выбраться из-под придавившего его дерева. Он научит малышей не оставлять товарищей, когда им грозит беда. Кроме того, ребята поймут, что в общем деле важно усилие каждого.
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СтранаСССР
ЖанрСоветские мультфильмы, Мультфильм
КачествоSD
Время9 мин / 00:09
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
6.8 IMDb
- ВПРежиссёр
Владимир
Полковников
- Актёр
Евгений
Весник
- Актёр
Георгий
Вицин
- СБАктёр
Степан
Бубнов
- АПАктёр
Анатолий
Папанов
- КРАктриса
Клара
Румянова
- АКАктёр
Алексей
Консовский
- АПАктриса
Александра
Панова
- МВАктриса
Мария
Виноградова
- АГАктриса
Анастасия
Георгиевская
- Актриса
Анна
Каменкова
- ВССценарист
Владимир
Сутеев
- ФИПродюсер
Федор
Иванов
- ЛГМонтажёр
Любовь
Георгиева
- НКОператор
Нина
Климова
- АВКомпозитор
Александр
Варламов