Биография

Всем известный советский режиссер, автор сценариев и художник мультипликации Владимир Полковников подарил не одному поколению такие знаменитые мультипликационные фильмы, как «Серая Шейка», «Волшебный магазин», а также «Скоро будет дождь» и др. Родился 10 июня 1906 г. в небольшом с. Теряева Слобода. В смутные военные годы Владимир Полковников не прекратил свою работу и открыл себя как постановщик анимационного кино на студии «Воентехфильм», но продолжает он работу недолго, уже в 1946 году, после окончания военных действий, он снова возвращается на студию «Союзмульфильм». Окончив Московское художественное училище, получил должность мультипликатора на таких студиях, как «Союзкинохроника», «Союзкино», «Союзтехфильм». Свою режиссерскую карьеру начал в 1936 году на базе «Союзмульфильма». Первой работой после военных лет становится фильм Полковникова «Павлиний хвост» по сказке Корнея Чуковского совместно с режиссером Леонидом Альмариком. Его карьера продолжалась 42 года, с 1932 по 1974 гг. За это время в свет выходят такие картины, как «Лимпопо», «Бармалей», «Победный маршрут», «Грибок-теремок», «Королевские зайцы» и многие другие. Артист умер 21 августа 1982 г.