Муравьишка-хвастунишка
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Детям
Муравьишка-хвастунишка

Муравьишка-хвастунишка (фильм, 1961) смотреть онлайн бесплатно

9.41961, Муравьишка-хвастунишка
Мультфильм, Для самых маленьких16 мин0+

О фильме

В основу фильма положена сказка В. Бианки «Как муравьишка домой спешил». В нем рассказывается о злоключениях хвастливого муравьишки, унесенного ветром в лес, и о том, как гусеница, кузнечик, водомер и майский жук помогли ему до захода солнца попасть домой.

Страна
СССР
Жанр
Советские мультфильмы, Мультфильм, Для самых маленьких, Короткометражка
Качество
Full HD
Время
16 мин / 00:16

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Муравьишка-хвастунишка»