Муравьишка-хвастунишка (фильм, 1961) смотреть онлайн бесплатно
9.41961, Муравьишка-хвастунишка
Мультфильм, Для самых маленьких16 мин0+
О фильме
В основу фильма положена сказка В. Бианки «Как муравьишка домой спешил». В нем рассказывается о злоключениях хвастливого муравьишки, унесенного ветром в лес, и о том, как гусеница, кузнечик, водомер и майский жук помогли ему до захода солнца попасть домой.
СтранаСССР
ЖанрСоветские мультфильмы, Мультфильм, Для самых маленьких, Короткометражка
КачествоFull HD
Время16 мин / 00:16
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
6.7 IMDb
- ВПРежиссёр
Владимир
Полковников
- МВАктриса
Мария
Виноградова
- Актёр
Георгий
Вицин
- АГАктёр
Алексей
Грибов
- ИКАктриса
Ирина
Карташёва
- ОМАктёр
Олег
Мокшанцев
- ГНАктриса
Галина
Новожилова
- АПАктёр
Анатолий
Папанов
- ЕПАктриса
Елена
Понсова
- ГШАктёр
Григорий
Шпигель
- МВСценарист
Михаил
Вольпин
- ВБСценарист
Виталий
Бианки
- ФИПродюсер
Федор
Иванов
- АТХудожник
Александр
Трусов
- ОГХудожник
Ольга
Геммерлинг
- ИСХудожница
Ирина
Светлица
- НКОператор
Нина
Климова
- ЭККомпозитор
Эдуард
Колмановский