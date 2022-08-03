Муравьишка-хвастунишка (фильм, 1961) смотреть онлайн бесплатно

В основу фильма положена сказка В. Бианки «Как муравьишка домой спешил». В нем рассказывается о злоключениях хвастливого муравьишки, унесенного ветром в лес, и о том, как гусеница, кузнечик, водомер и майский жук помогли ему до захода солнца попасть домой.

