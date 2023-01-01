Биография

Елена Понсова – актриса театра, кино и дубляжа, педагог сценического мастерства, родилась 14 мая 1907 года. Фильмография актрисы насчитывает более 20 полнометражных кинокартин. Была удостоена звания народной артистки, лауреат Сталинской премии второй степени. В 1928 году стала выпускницей Щукинского училища и была приглашена в Театр имени Вахтангова, где служила на протяжении всей жизни. С 1934 года преподавала в Щукинском училище. В кино начала сниматься с 1936 года. Первым фильмом Елены Понсовой стала драма «Заключенные». Актрисе досталась второстепенная роль. Затем снялась в комедии «Свадьба» по одноименному водевилю Чехова. В 1959 году на экраны вышла еще одна экранизация с участием актрисы – «Ревизор». Одна из ключевых ролей Елене Понсовой досталась в киноповести «Сумка, полная сердец». Однако в основном актриса исполняла второстепенные роли, обладая комедийным талантом, удачно вживалась в образы тетушек, старух. Елена Понсова занималась озвучиванием мультфильмов. Ее голосом говорят персонажи таких мультиков, как «Лесной концерт», «Дикие лебеди», «Лягушка-путешественница» и др. Актрису приглашали на радио, концерты. Елена Понсова была замужем за артистом В. Я. Станицыным. В семье родилась дочь, которая пошла по стопам родителей.