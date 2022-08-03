Рикки-Тикки-Тави (фильм, 1965) смотреть онлайн бесплатно
9.61965, Рикки-Тикки-Тави
Мультфильм, Советские мультфильмы19 мин6+
О фильме
Рикки-Тикки-Тави — мангуст, главный герой рассказа из «Книги джунглей» Редьярда Киплинга. Рикки-Тикки-Тави защищает семью англичан, живущих в Индии, и борется с кобрами Нагом и Нагайной. Это рассказ о великой войне, которую вел в одиночку Рикки-Тикки-Тави в ванной большого дома в поселке Сигаули.
СтранаСССР
ЖанрСоветские мультфильмы, Мультфильм
КачествоFull HD
Время19 мин / 00:19
Рейтинг
8.1 КиноПоиск
7.5 IMDb
- АСРежиссёр
Александра
Снежко-Блоцкая
- КРАктриса
Клара
Румянова
- Актёр
Георгий
Вицин
- МНАктёр
Михаил
Новохижин
- СБАктриса
Серафима
Бирман
- АПАктёр
Анатолий
Папанов
- ТДАктриса
Тамара
Дмитриева
- МСАктриса
Маргарита
Суворова
- ЕПАктриса
Елена
Понсова
- МВАктриса
Мария
Виноградова
- ККАктриса
Капитолина
Кузьмина
- ЛССценарист
Лия
Соломянская
- ГКПродюсер
Г.
Кругликов
- НММонтажёр
Нина
Майорова
- ЕРОператор
Екатерина
Ризо