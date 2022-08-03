Рикки-Тикки-Тави (фильм, 1965) смотреть онлайн бесплатно

Рикки-Тикки-Тави
Рикки-Тикки-Тави — мангуст, главный герой рассказа из «Книги джунглей» Редьярда Киплинга. Рикки-Тикки-Тави защищает семью англичан, живущих в Индии, и борется с кобрами Нагом и Нагайной. Это рассказ о великой войне, которую вел в одиночку Рикки-Тикки-Тави в ванной большого дома в поселке Сигаули.

Страна
СССР
Жанр
Советские мультфильмы, Мультфильм
Качество
Full HD
Время
19 мин / 00:19

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
7.5 IMDb

