Пастушка и трубочист (фильм, 1965) смотреть онлайн бесплатно
9.41965, Пастушка и трубочист
Мультфильм, Для самых маленьких28 мин0+
О фильме
История двух фарфоровых фигурок, полюбивших друг друга и решивших бежать во внешний мир.
СтранаСССР
ЖанрСоветские мультфильмы, Мультфильм, Для самых маленьких, Короткометражка
КачествоSD
Время28 мин / 00:28
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Актриса
Нина
Гуляева
- ИВАктёр
Игорь
Власов
- ЛГАктриса
Людмила
Гнилова
- АПАктёр
Анатолий
Папанов
- СМАктёр
Сергей
Мартинсон
- ЕПАктриса
Елена
Понсова
- ЛШАктёр
Лев
Шабарин
- МЯАктёр
Михаил
Яншин
- ВССценарист
Владимир
Сутеев
- ХКСценарист
Ханс
Кристиан Андерсен
- ФИПродюсер
Федор
Иванов
- ЛКМонтажёр
Лидия
Кякшт
- МДОператор
Михаил
Друян
- АБКомпозитор
Андрей
Бабаев