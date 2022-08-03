Пастушка и трубочист
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Детям
Пастушка и трубочист

Пастушка и трубочист (фильм, 1965) смотреть онлайн бесплатно

9.41965, Пастушка и трубочист
Мультфильм, Для самых маленьких28 мин0+

О фильме

История двух фарфоровых фигурок, полюбивших друг друга и решивших бежать во внешний мир.

Страна
СССР
Жанр
Советские мультфильмы, Мультфильм, Для самых маленьких, Короткометражка
Качество
SD
Время
28 мин / 00:28

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
6.6 IMDb